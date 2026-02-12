“Сподівалися на краще”: з прифронтової Дружківки евакуювали ще трьох дітей

Евакуація дітей з Дружківки в лютому 2026 року. Фото: ГУНП Донеччини

Спецекіпажі поліції спільно з ДСНС врятували з-під обстрілів дві родини з трьома неповнолітніми – двома 13-річними дівчатами та 14-річним хлопцем. Вони забрали з собою домашніх улюбленців – котів.

Про це розповіли у поліції Донецької області.

За їхніми даними, через близькість до фронту в Дружківці триває примусова евакуація родин із дітьми. Цього разу в місті одночасно працювали два екіпажі поліції “Білий янгол”, один із них – спільно з рятувальниками ДСНС.

Багато сімей, кажуть правоохоронці, вже виїхали, оскільки місто цілодобово перебуває під ударами російських військ. Там украй складна ситуація з електрикою, газом, водою.

“Зараз дуже страшно. Ми сподівалися на краще. Якщо влітку в місті ще вирувало життя, то тепер тут небезпечно. Діти самі вже хочуть виїхати”, – розповідає мати 13-річної Варвари та 14-річного Кирила.

Під час евакуації поліціянти засікли над головою дрон з бойовим зарядом, проте людей вдалось безпечно доставити до обумовленої локації. Надалі волонтери допоможуть їм дістатися більш спокійних регіонів України.

Нагадаємо, днями із прифронтової Олексієво-Дружківки екіпаж поліції “Білий янгол” також евакуював родину із неповнолітньою дівчиною. До оселі правоохоронці діставалися пішки, аби автомобіль не атакували російські дрони. Спершу сімʼя не погоджувалася виїхати — довелося вмовляти більш як годину.