“Вмовляли понад годину”: із Олексієво-Дружківки евакуювали родину із дитиною

Із прифронтової Олексієво-Дружківки екіпаж поліції “Білий янгол” евакуював родину із неповнолітньою дівчиною. До оселі правоохоронці діставалися пішки, аби автомобіль не атакували російські дрони. Спершу сімʼя не погоджувалася виїхати — довелося вмовляти більш як годину.

Про це повідомили у поліції Донецької області.

Евакуацію із селища поліціянти проводили разом із волонтером Денисом Христовим. Спершу автомобіль заховали в самому селищі та йшли декілька кілометрів до будинків, де залишили заявки на евакуацію, пішки.

“Через високу активність дронів ворожих, довелося нам пересуватися пішки. Машину ми сховали в умовному місці, а далі пішли пішки на інший край Олексієво-Дружківки по заявці Дениса. Але за цією адресою вже нікого не було, вірогідно, людина сама вже виїхала і нікому не повідомила”, — каже поліціянт загону Костянтин Туницький.

Правоохоронці перевірили інформацію про дитину, яка залишалася в Олексієво-Дружківці попри примусову евакуацію неповнолітніх. Вмовляти покинути небезпеку довелося понад годину:

“Ми виявили дитину і вмовили їх виїхати. Витратили десь годину на вмовляння, але воно було того варте. Дівчинка наразі в безпеці, батьки також”.

Аби безпечно дістатися евакуаційного авто, поліціянти проінструктували цивільних, як діяти у разі появи російських дронів.

“Якщо побачите дрон – одразу максимально далеко тікайте від нас. У першу чергу він атакуватиме нас, а ми вже будемо його знищувати”, — розповіли правоохоронці.

Зрештою родину вдалося доставити у безпеку. Надалі волонтери допомогли евакуйованим дістатися до Кривого Рогу.

Нагадаємо, на початок лютого 2026-го у зоні примусової евакуації на Донеччині залишалися більш як 400 дітей. Малечу мають вивезти з дев’яти населених пунктів регіону, найбільше — у Миколаївській громаді.