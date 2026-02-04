Підтримайте Вільне Радіо
На початок лютого 2026-го у зоні примусової евакуації на Донеччині залишаються більш як 400 дітей. Малечу мають вивезти з дев’яти населених пунктів регіону, найбільше — у Миколаївській громаді.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з брифінгу начальниці служби у справах дітей Донецької ОДА Юлії Рижкової.
За її даними, евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб триває в дев’ятьох населених пунктах чотирьох громад Донецької області. Нині там залишаються не менш як 413 дітей, зокрема:
За січень та початок лютого з небезпеки вдалося евакуювати ще 285 неповнолітніх, каже Рижкова. Найбільше вивезли з Дружківської та Миколаївської громад — 153 і 110 дітей.
Загалом на підконтрольній уряду України частині Донецької області залишаються 187 тисяч людей, з яких 12 тисяч — неповнолітні. У зоні активних бойових дій мешкають 28 тисяч цивільних, серед яких 108 дітей.
Нагадаємо, днями екіпаж “Білого Янгола” вивіз з прифронтової Миколаїівки ще дві родини з дітьми. На виїзді з міста їх атакували російські дрони, однак усіх вдалося доставити у безпеку. Наймолодшому евакуйованому — 8 років.