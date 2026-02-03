З Миколаїівки евакуювали ще дві родини з дітьми: дорогою їх атакували російські дрони

Підтримати
“Під прицілом FPV-дронів”: з Миколаїівки евакуювали ще дві родини з дітьми

Богдан Комаровський
Днями екіпаж “Білого Янгола” вивіз з прифронтової Миколаїівки ще дві родини з дітьми. На виїзді з міста їх атакували російські дрони, однак усіх вдалося доставити у безпеку. Наймолодшому евакуйованому — 8 років. 

Про це розповіли у поліції Донецької області. 

За їхніми словами, останні місяці Миколаївка перебуває під постійними атаками військ країни-агресорки. Над містом цілодобово кружляють російські дрони. 

Так, днями через погіршення безпекової ситуації на евакуацію погодилася жінка з двома дітьми — 8-річним сином Денисом та 16-річною донькою Мариною. Місто також залишили 15-річна Мирослава та її батько.

На виїзді з населеного пункту автомобіль атакували безпілотники окупантів. Однак екіпаж був напоготові та нейтралізував загрозу за допомогою засобів РЕБ. Евакуації, уточнюють поліціянти, сприяла й погода: дощ і туман значно ускладнювали видимість для росіян. 

“Родина забрала з собою домашніх улюбленців – 14-річного кота Сеню та птаха Кирила. Екіпаж “Білий янгол” доставив евакуйованих до Краматорська, далі вони за допомогою волонтерів вирушили до знайомих на Київщину”, — розповіли правоохоронці.

Вони уточнили, що в Миколаївці все ще залишаються понад 4 тисячі мешканців. Поліція закликає людей не нехтувати власним життям та виїжджати до більш безпечних регіонів країни. 

Нагадаємо, нещодавно екіпаж “Білого Янгола” днями вивіз з прифронтової Миколаївки вісім людей. Серед них були діти — 10,12 та 17 років. 

