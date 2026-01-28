З прифронтової Миколаївки евакуювали вісім людей, троє з них — діти

Евакуація дітей з Миколаївки, січень 2026 року. Фото: ГУНП Донеччини

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Екіпаж “Білого Янгола” днями вивіз з прифронтової Миколаївки вісім людей. Серед них є діти — 10,12 та 17 років. Нині росіяни щоденно атакують місто. Там триває обов’язкова евакуація неповнолітніх — більшість батьків вже виїхали з малечою.

Про це розповіли у поліції Донецької області.

За їхніми словами, нині ситуація у Миколаївці загострилася. Росіяни атакують житлові квартали бомбами й ударними дронами, а всі шляхи до міста — під прицілом окупантів.

Заїхати до населеного пункту наразі можливо лише на броньованому транспорті, яке оснащують антидроновим спорядженням.

“Дрони часто залітають і по машинах стріляють. Останні чотири дні було дуже гучно, гатили всім чим тільки можна. Спати вночі неможливо”, – розповідають місцеві мешканки.

Правоохоронці уточнюють: особливою напруженою є ситуація на околицях, де приватний сектор майже повністю розбиті російськими снарядами.

“Будинки побило дронами, й КАБи прилітали сім разів. Через це нас там залишалось двоє людей, а інші поїхали”, — розповідає чоловік, який останнім вийшов зі свого району.

З грудня 2025-го у Миколаївській громаді триває обов’язкова евакуація дітей. Днями “Білі Янголи” спільно з поліцією Костянтинівки вивезли з Миколаївки 8 людей, з них три дівчинки 10, 12 та 17 років. Наймолодша забрала із собою домашню улюбленицю — кішку Анфісу.

Усіх врятованих відвезли до безпечної локації, кажуть поліціянти. Надалі волонтери допоможуть їм дістатися інших регіонів України. На кінець січня 2026-го у Миколаївці залишають близько 200 дітей.

Нагадаємо, у Миколаївці зафіксували проблеми з підживленням тепломережі. З цієї причини місцева влада звернулася до мешканців із проханням тимчасово утриматися від користування гарячої води з відкритих точок водозабору.