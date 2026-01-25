У Миколаївці проблеми з підживлення тепломережі. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У місті Миколаївка зафіксували проблеми з підживленням тепломережі. З цієї причини місцева влада звернулася до мешканців із проханням тимчасово утриматися від користування гарячої води з відкритих точок водозабору.

Про це повідомляє Миколаївська міська військова адміністрація.

Зокрема, жителів Миколаївки просять не здійснювати дренування тепломережі у приватних будинках та на тупикових ділянках. Мається на увазі самостійне зливання води з трубопроводів, адже такі дії може погіршити ситуацію з теплопостачанням.

Також у разі виявлення поривів на мережах необхідно негайно повідомляти за телефоном 095-136-76-51.

В адміністрації наголошують, що обмеження мають тимчасовий характер і закликають мешканців поставитися до ситуації з розумінням та певний час “потерпіти без гарячої води з відкритого водозабору”.

Про усунення проблеми та відновлення стабільної роботи тепломережі обіцяють проінформувати додатково через міські телеграм-канали. Також жителів просять поширити цю інформацію серед сусідів, друзів і родичів, які наразі проживають у Миколаївці.

Нагадаємо, від середини грудня 2025-го у Миколаївській громаді триває примусова евакуація дітей — її запровадили через погіршення безпекової ситуації. Нині там залишаються ще близько 300 неповнолітніх, виїхати поки погодилися не всі.

Раніше ми повідомляли, що у прифронтовій Дружківці відсутнє електропостачання через бойові дії. Світла немає в усіх районах міста.