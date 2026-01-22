Евакуація дітей, січень 2026 року. Ілюстративне фото: ГУНП Донеччини

Від середини грудня 2025-го у Миколаївській громаді триває примусова евакуація дітей — її запровадили через погіршення безпекової ситуації. Нині там залишаються ще близько 300 неповнолітніх, виїхати поки погодилися не всі.

Про це у коментарі Вільному Радіо розповів голова Миколаївської МВА Володимир Проскунін.

За його словами, на 21 січня 2026-го у Миколаївській громаді залишалися мешкати близько 300 дітей, з яких 178 у самій Миколаївці. Посадовець уточнив, що до міста виїхали родини з Млинівського та Олександрівського старостинських округів.

Нині місцева влада продовжує закликати сім’ї з дітьми виїхати до більш безпечних регіонів України, однак поки наважуються не всі.

“Відмовляються, пояснюють, що були в евакуації ще у 2022-му, а сьогодні не можуть знайти житло за нормальними цінами. Не можуть знайти місце для працевлаштування. Також залишилися працівники наших об’єктів інфраструктури — ми визначили, куди їх зможемо евакуювати, не “в небо” веземо, але виникають певні складнощі”, — розповів очільник ВА.

За його словами, в громаді складна безпекова ситуація, населені пункти часто атакують безпілотники, в тому числі й на оптоволокні, а також літають розвідувальні БПЛА фактично в усіх населених пунктах, включно з Миколаївкою.

“Існують ризики під час евакуації, і ми на них наголошуємо. До кожного звертаємося, що безпекова ситуація сьогодні одна, а завтра може погіршитися. І ось за місяць понад 150 дітей нам вдалося вивезти, зараз працюємо над евакуацією тих, хто залишається”, — каже Володимир Проскунін.

Нагадаємо, на початок січня 2026-го у зоні примусової евакуації на Донеччині залишалися близько 670 неповнолітніх. Найбільше дітей — у Миколаївській громаді.