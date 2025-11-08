Старший дільничний офіцер Волноваського райвідділу поліції Чингиз Гурбанов, який загинув від атаки дрона. Фото: поліція Донеччини

8 листопада у Краматорському районі загинув старший дільничний офіцер Волноваського райвідділу поліції Чингиз Гурбанов. Російський дрон влучив у його автомобіль під час виконання службових обов’язків.

Про це повідомила поліція Донецької області.

Колеги загиблого згадують:

“Чингиз завжди робив свою роботу з відданістю та мужністю. Під бомбами і дронами допомагав цивільним, ризикуючи власним життям. Завжди був там, де найпотрібніше”.

Чингиз Гурбанов народився у Дніпрі, починав службу на Дніпропетровщині, а згодом продовжив працювати у Донецькій області. Люди, які його знали, описують Чингиза як надійного професіонала, на якого завжди можна було покластися.

Чингизу Гурбанову було 42 роки. У нього залишились батьки, вагітна дружина, 17-річна донька та 14-річний син.

Вічна пам’ять.