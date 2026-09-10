У Краматорську 10 вересня частково перекриють вулицю Конрада Гампера: як працюватиме транспорт

Ілюстративне фото: “КП КТТУ. Краматорський міський комунальний тролейбус та автобус”

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Від 10:00 до 15:00 10 вересня у Краматорську перекриють рух транспорту на вулиці Конрада Гампера: це стосується ділянки від вул. Олекси Тихого до Сіверської. Через це протягом п’яти годин низка автобусних маршрутів та один тролейбусний працюватимуть за зміненою схемою руху.

Про перекриття руху та зміни в роботі громадського транспорту попередили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Оновлено: у Краматорську скасували рух громадського транспорту за всіма маршрутами до 14:00 10 вересня.

Так, автобусні маршрути №5Б, №10 та №16А в обох напрямках рухатимуться за схемою: вул. Паркова — вул. О. Тихого — вул. Магістральна — вул. Лівобережна — вул. Д. Мазура — вул. Велика Садова — вул. Комерційна.

Автобуси №8 та №29 в обох напрямках підуть за маршрутом: вул. О. Тихого — вул. Магістральна — вул. Лівобережна — вул. Д. Мазура — вул. Велика Садова — вул. Комерційна.

Маршрут №11Л на час обмежень курсуватиме через проспект Миру, вулицю Олекси Тихого, Магістральну, Лівобережну, Дмитра Мазура, Велику Садову та Комерційну, також в обох напрямках.

Тролейбус №33Б в обидва боки рухатиметься схемою: Комерційна — Велика Садова — Дмитра Мазура — Лівобережна — Магістральна — Олекси Тихого — Паркова.

Відстежити фактичний рух транспорту можна через застосунки DozoR City та EasyWay, нагадали у Краматорській міськраді.

Нагадаємо, це не всі зміни у роботі громадського транспорту Краматорська, які з’явилися за останні дні. Так, з 10 вересня у Краматорську тимчасово скасовують маршрути №2 (тролейбус) та №14. Також для автобусів №2 та №14 змінили схеми руху. Як саме — журналісти Вільного Радіо розповіли в окремому матеріалі.