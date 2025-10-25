Ілюстративне фото: istockphoto

27 жовтня кілька будинків у Краматорську залишаться без газу через планові роботи на мережі. Фахівці тимчасово припинять подачу, аби провести ремонт та профілактику системи.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

27 жовтня на вулиці Ярослава Мудрого, 57, 61, 63 та 65 у Краматорську тимчасово зупинять подачу газу через планові ремонтно-профілактичні роботи.

У Донецькоблгазі зазначають, що постачання відновлять у найкоротший термін після завершення робіт, однак точний час не називають.

Нагадаємо, з травня 2025 року переселенці мають право на компенсацію від держави за використані житлово-комунальні послуги, а також за купівлю скрапленого газу, твердого та рідкого пічного пального.