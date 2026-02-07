Ілюстративне фото: Краматорськ пост

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Через погіршення погодних умов комунальні служби Краматорська тимчасово скоригували схеми руху громадського транспорту. Обмеження торкнулися окремих автобусних і тролейбусних маршрутів. Розповідаємо, як зараз курсує транспорт і які напрямки зазнали змін.

Про зміни у русі громадського транспорту повідомили у Краматорській міській раді.

Зміни стосуються кількох автобусних маршрутів:

автобус №2 курсуватиме від краматорського трамвайно-тролейбусного управління КП “КТТУ” до вулиці В’ячеслава Чорновола;

маршрут №8 обмежили ділянкою між вулицями Комерційною та Танкістів;

автобуси №11 та №11Л рухаються від вулиці Данила Мазура до вулиці Дніпровської.

Також скоригували маршрут №14 — він курсує від КП “КТТУ” до вулиці Лівобережної (зупинка “Універсам”). Автобус №14А їздитиме від КП “КТТУ” до вулиці Лівобережної в районі зупинки “Доменні печі”. Маршрут №16 обмежили відрізком між вулицею Комерційною та вулицею Миколи Петренка (зупинка “Церква”).

Коригування запровадили також для тролейбусів:

маршрут №2 наразі обслуговує один автобус, який курсує від КП “КТТУ” до ПАТ “Енергомашспецсталь”;

на маршруті №10 працюють два автобуси — вони їздять між ВПУ №28 та вулицею Комерційною.

тролейбус №33Б обслуговує один автобус за маршрутом від вулиці Комерційної до вулиці Данила Мурашка (зупинка “Шабельківська селищна рада”).

Раніше ми розповідали, яка ситуація на ділянці залізниці Лозова — Барвінкове — Краматорськ на 6 лютого.