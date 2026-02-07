Підтримайте Вільне Радіо
Через погіршення погодних умов комунальні служби Краматорська тимчасово скоригували схеми руху громадського транспорту. Обмеження торкнулися окремих автобусних і тролейбусних маршрутів. Розповідаємо, як зараз курсує транспорт і які напрямки зазнали змін.
Про зміни у русі громадського транспорту повідомили у Краматорській міській раді.
Зміни стосуються кількох автобусних маршрутів:
Також скоригували маршрут №14 — він курсує від КП “КТТУ” до вулиці Лівобережної (зупинка “Універсам”). Автобус №14А їздитиме від КП “КТТУ” до вулиці Лівобережної в районі зупинки “Доменні печі”. Маршрут №16 обмежили відрізком між вулицею Комерційною та вулицею Миколи Петренка (зупинка “Церква”).
Коригування запровадили також для тролейбусів:
