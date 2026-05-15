Ремонт газових мереж у Словʼянську після російської атаки. Ілюстративне фото АТ "Донецькоблгаз"

На прийдешньому тижні мешканці окремих будинків у Краматорську та Слов’янську тимчасово залишаться без газопостачання через планові ремонтні роботи на газорозподільчій мережі. Мешканців попередили про відключення, які відбудуться 18 та 20 травня.

Про це повідомили у пресслужбі Донецькоблгазу.

У Краматорську газ відключатимуть 18 травня, обмеження стосуються будинку №13 на вулиці Ганни Тищенко та будинків №13 та №15 на вулиці Академічній.

У Слов’янську на новому тижні роботи триватимуть двічі: 18 травня без газу залишаються жителі будинку №2 на провулку Батюка, а 20 травня — жителі будинку №4 на тому самому провулку Батюка.

“Після завершення робіт подачу газу буде відновлено у найкоротший термін. Просимо з розумінням поставитися до тимчасових незручностей”, — повідомили у пресслужбі Донецькоблгазу.

Нагадаємо, на травень 2026 року через російську агресію в Україні зруйновані та пошкоджені 1783 пам’ятки культурної спадщини, понад 200 з них — на Донеччині. Регіон посідає третє місце серед областей, які зазнали таких втрат.