Реконструкція каналізаційного колектора у Краматорську. Фото: система DREAM

У Краматорську триває реконструкція каналізаційного колектора. Роботи почали ще восени 2023 року Після коригування закупівель і дофінансування строк ремонту продовжили до кінця 2025 року. За цей час бюджет зріс і тепер становить понад 61 млн грн.

Каналізаційний колектор мікрорайону “Лазурний” вирішили відремонтувати у жовтні 2023 року. Тоді роботи замовили у КП “Краматорський водоканал” та заклали на все майже 45 мільйонів гривень. Це кошти з міського та державного бюджетів.

На той момент колектор працював, але дуже повільно. В міській раді його стан оцінювали як напівробочий, адже через засмічення труб до очисних споруд потрапляла брудна вода. Також посадовці зазначали, що проблеми із цим колектором почалися з моменту його будівництва. Нібито, від самого початку встановили неякісний трубопровід.

Для довідки: Каналізаційний колектор мікрорайону “Лазурний” у Краматорську ввели в експлуатацію у 1986 році. Десятиліттями там не проводили ремонт, у результаті колектор став технічно непридатним. Перед початком реконструкції мережа мала велику ступінь зносу (42%), на ній постійно виникали затори сміття та аварії. Зазначимо, колектор хотіли реконструювати ще 2020-го. Тоді на це виділили понад 41 млн грн та навіть обрали підрядника для робіт. Однак закупівлю скасували через брак коштів.

Станом на вересень 2025 року бюджет реконструкції колектора перевищив 61 мільйон гривень — до початкової суми додалося ще понад 16. Такі дані оприлюднили в системі управління публічними інвестиціями DREAM.

Понад 48 мільйонів гривень виділили безпосередньо на будівництво, ще понад 13 мільйонів — на операційні роботи. Витрати майже порівну між собою розділили державний та місцевий бюджети.

Наразі зазначається, що проєкт профінансований на 100%, але відсутні дані щодо етапів реалізації.

Додамо, що підрядник у проєкті не змінився — ТОВ “Авто-М”. За даними аналітичної системи YouControl, підприємство зареєстроване у Запоріжжі та працює понад 24 роки.

Ще в 2023 році Вільне Радіо писало, що фірма “Авто-М” фігурує у кількох кримінальних справах. Щонайменше одна з них стосується розтрати бюджетних коштів на роботах, аналогічних таким, які замовили у Краматорську.

