Пасажирський автобус. Ілюстративне фото: Краматорська міська рада

Замість тролейбусів на окремих маршрутах у Краматорську курсують автобуси. Роботу громадського транспорту у місті на Донеччині змінили тимчасово.

Про зміни повідомили у Краматорській міській військовій адміністрації з посиланням на місцеве комунальне підприємство.

Також пасажирів попереджають про можливі проблеми з безготівковою оплатою проїзду. Через некоректну роботу платіжних терміналів людям радять мати при собі готівку.

У міській адміністрації зазначили, що зміни на марштурах тимчасові.

