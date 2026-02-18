У Краматорську ще 5 будинків відремонтують після обстрілів: для частини ще шукають підрядників

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
У Краматорську ремонтують пошкоджені обстрілами будинки на вулицях Тріумфальна і Шкільна.
Про ремонти журналісти Вільного Радіо дізналися на платформі закупівель Prozorro.
Управління ЖКГ Краматорської міськради шукає підрядника для ремонту пошкодженого внаслідок обстрілів будинку по вулиці Шкільна, 3. Ціна проєкту — до 726 тис. 769 грн. Сюди зокрема увійде придбання брусів, дощок та OSB-плит. Приймають пропозиції від виконавців до 26 лютого 2026 року. Відремонтувати будинок мають до кінця року.
В такі ж терміни мають відновити й сусідні будинки за адресами:
До кінця березня відремонтують також покрівлю будинків по вулиці Тріумфальній: №3 та 8 (заклали 116 тис та 137 тис. відповідно).
Займається цим місцеве приватне підприємство “ Управляюча компанія “Ладіс Старе місто”. Вона ж ремонтуватиме за 179 тис. 784 грн будинок по
вулиці Тріумфальній, 4. На момент публікації по цих замовленнях очікують на підписання документів.
За даними аналітичного порталу “YouControl”, компанія зареєстрована у Краматорську у 2021 році. Керівник — Литвинов Дмитро Миколайович. Він має історичні зв’язки з управляючими компаніями “Добробут Лазурний” та “Добробут Станкострой”. Також він — співзасновник ТОВ “РСК Еліт-сервіс”, яка займається комплексним обслуговуванням об’єктів. У 2020 році балотувався у депутати Краматорської міськради від “ОПЗЖ”.
Нагадаємо, Вільне Радіо розповідало, як змінюється система соцзахисту у Краматорській громаді та які послуги доступні мешканцям у лютому 2026 року.