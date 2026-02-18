У Краматорську ще 5 будинків відремонтують після обстрілів: для частини ще шукають підрядників

Наслідки російської атаки на Краматорськ, 8 лютого 2026 року. Фото: Вільне Радіо

У Краматорську ремонтують пошкоджені обстрілами будинки на вулицях Тріумфальна і Шкільна.

Про ремонти журналісти Вільного Радіо дізналися на платформі закупівель Prozorro.

Управління ЖКГ Краматорської міськради шукає підрядника для ремонту пошкодженого внаслідок обстрілів будинку по вулиці Шкільна, 3. Ціна проєкту — до 726 тис. 769 грн. Сюди зокрема увійде придбання брусів, дощок та OSB-плит. Приймають пропозиції від виконавців до 26 лютого 2026 року. Відремонтувати будинок мають до кінця року.

В такі ж терміни мають відновити й сусідні будинки за адресами:

вулиця Шкільна, 6 (тут на роботи знадобиться понад 20 тис. грн з бюджету);

вулиця Шкільна, 2 (ця покрівля має більше пошкодження і ремонт обійдеться вже у понад 125 тис. грн).

До кінця березня відремонтують також покрівлю будинків по вулиці Тріумфальній: №3 та 8 (заклали 116 тис та 137 тис. відповідно).

Займається цим місцеве приватне підприємство “ Управляюча компанія “Ладіс Старе місто”. Вона ж ремонтуватиме за 179 тис. 784 грн будинок по

вулиці Тріумфальній, 4. На момент публікації по цих замовленнях очікують на підписання документів.

За даними аналітичного порталу “YouControl”, компанія зареєстрована у Краматорську у 2021 році. Керівник — Литвинов Дмитро Миколайович. Він має історичні зв’язки з управляючими компаніями “Добробут Лазурний” та “Добробут Станкострой”. Також він — співзасновник ТОВ “РСК Еліт-сервіс”, яка займається комплексним обслуговуванням об’єктів. У 2020 році балотувався у депутати Краматорської міськради від “ОПЗЖ”.

