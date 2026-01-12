ЛЕП. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зранку 12 січня на підконтрольній частині Донецької області знову почали застосовувати аварійні відключення електроенергії. Відповідні дії вже анонсували у Краматорську та Дружківці.

Про відключення світла повідомили у контакт-центрі Краматорська та пресслужбі Дружківської міської ВА.

У Краматорську аварійні відключення світла застосували у розмірі 1-5 черги.

У Дружківці не уточнюють, скількох черг стосуються знеструмлення, однак зазначили, що їх знову застосовують через низьку напругу.

Під час аварійних відключень графіки знеструмлень не діють. Жителів населених пунктів попереджають, що світло може зникнути будь-якої миті.

