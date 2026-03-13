У Краматорську та Слов’янську тимчасово відключать газ Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Донецькоблгаз проведе планові роботи на об’єктах газорозподільчої системи у Краматорську та Слов’янську. На найближчому тижні газу тимчасово не буде за п’ятьма адресами. Розповідаємо, де та коли саме

Про відключення газу попередили у пресслужбі Донецькоблгазу.

Так, у Краматорську відключення відбуватимуться за такими адресами:

16 березня — вул. Героїв Небесної Сотні, 20;

17 березня — вул. В. Черновола, 29;

18 березня — вул. В. Стуса, 14.

А у Слов’янську без газу залишаться:

16 березня — будинок №60 на вулиці Батюка;

18 березня — будинок №58 також на вулиці Батюка.

Нагадаємо, днями війська країни-агресорки атакували один із житлових районів Словʼянська — без газу залишилися понад 200 абонентів. Окупанти пошкодили газопровід, однак фахівцям вдалося його відновити. Нині подачу блакитного палива відновили повністю.