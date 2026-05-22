У Слов’янську та Краматорську за деякими адресами тимчасово призупинять газопостачання. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Донецькоблгаз проводитиме ремонтно-профілактичні роботи на прийдешньому тижні у двох містах Донецької області — Слов’янську та Краматорську. Подачу газу призупинятимуть до частини будинків у провулку Батюка та вулиці Академічній, роботи заплановані на 25 й 27 травня.

Про це повідомили у пресслужбі Донецькоблгазу.

Так, у понеділок, 25 травня, у Краматорську газу не буде у будинках № 62, 64, 66 на вулиці Академічній. У цей день також роботи триватимуть у Слов’янську, там подачу газу призупинять до будинку №5 у провулку Батюка.

У середу, 27 травня, роботи у Слов’янську продовжаться — у місті тимчасово не подаватимуть газ до будинку №3 у провулку Батюка.

“Після завершення робіт подачу газу буде відновлено у найкоротший термін. Просимо з розумінням поставитися до тимчасових незручностей”, — попередили газовики.

Нагадаємо, станція переливання крові у Краматорську найбільше потребує донорів ІІІ негативної групи. Вони заготовляють компоненти, які рятують життя пацієнтів лікарень з усього регіону.