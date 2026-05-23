У Краматорській громаді оновили порядок подачі сигналів повітряної тривоги. Про те, як тепер працюватимуть сирени під час оголошення та відбою тривоги, а також у разі загрози застосування керованих авіабомб, розповідаємо у матеріалі.

Про оновлення в системі оповіщення про повітряну тривогу повідомили у Краматорській міській раді.

Як тепер працюватиме система оповіщення

Під час оголошення повітряної тривоги сирени звучатимуть безперервним сигналом протягом 3 хвилин. Далі повторні сповіщення подаватимуться кожні 30 хвилин — до моменту відбою.

Після відбою тривоги сирени оголошуватимуть безперервний сигнал упродовж 30 секунд.

У разі загрози удару керованих авіаційних бомб (КАБ) режим змінюється. Сирени подаватимуть серію з трьох уривчастих сигналів по 15 секунд кожен.

Мешканців закликають не ігнорувати сигнали системи оповіщення.

“Не ігноруйте сигнали сирен! Вони подаються лише у випадках реальної небезпеки. Почувши сигнал, негайно прямуйте до укриття та дотримуйтеся правил безпеки”, — йдеться у повідомленні.

Також мешканцям рекомендують встановити застосунок “Повітряна тривога”, де доступні оновлені сигнали оповіщення системи цивільного захисту. Завантажити його можна в Play Market та AppStore. Після встановлення потрібно обрати свою громаду та дозволити надсилання сповіщень.

Раніше ми розповідали, що в застосунку “Повітряна тривога” для жителів прифронтових Краматорська та Слов’янська доступна функція “Нестандартна тривога”, яка дозволяє оперативніше отримувати повідомлення про повітряну загрозу.