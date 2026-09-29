У Краматорську з 30 вересня не працюватимуть світлофори

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Через погіршення безпекової ситуації в Краматорську з 30 вересня вимкнуть світлофори. Такі рекомендації місцевій владі надала патрульна поліція.
Про це повідомили у Краматорській МВА.
За їхніми даними, з 30 вересня на усіх дорогах Краматорська не працюватимуть світлофори. Рішення ухвалили на тлі погіршення безпекової ситуації — його рекомендувала патрульна поліція.
Як пояснюють посадовці, нині у місті спостерігають високу активність російських FPV-дронів, які полюють на автівки.
Разом із тим місцева влада закликає водіїв звертати на дорожні та дотримуватися правил дорожнього руху.
Нагадаємо, з 11 вересня у Краматорську не працюють ліфти у багатоповерхівках. Рішення ухвалили на тлі постійних російських атак на місто та зростання інтенсивності ударів по житловій забудові, зокрема повторних.