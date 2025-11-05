Затриманий експравоохоронець. Фото: прокуратура Донеччини

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У державній зраді підозрюють експравоохоронця з Краматорська, який начебто допомагав росіянам. За даними слідства, чоловік наводив удари окупантів по логістичних маршрутах українських військових.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

Там кажуть, що у серпні 2025-го 31-річний експравоохоронець познайомився через соціальні мережі з представником російських спецслужб. Чоловік вирішив допомагати окупантам проводити підривну діяльність проти ЗСУ.

Зокрема, фігурант розповідав “куратору” про розташування блокпостів та дислокацію особового складу Сил оборони на Краматорському напрямку кажуть правоохоронці. Крім того, він детально описував маршрути пересування військової техніки й акцентував на місцях її найбільшого скупчення.

Серед іншого, доповнюють у прокуратурі, експравоохоронець прокладав маршрути на гугл-карті. До кожної переданої локації він надсилав окупантам скриншот з місцевістю.

Нині чоловікові оголосили підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому загрожує ув’язнення до 15 років або ж довічне позбавлення волі.

Також за клопотанням прокурорів фігурант перебуває під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, Максим П. родом з Краматорська визнав провину у пособництві виїзду громадян на тимчасово окуповані території в обхід закритих пунктів пропуску. Суд призначив чоловікові 3 роки позбавлення волі з іспитовим строком.