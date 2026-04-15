Військова контррозвідка СБУ затримала у Краматорську нібито інформаторку ФСБ . Як стверджують правоохоронці, нею виявилась заступниця директора місцевої школи. Жінка, ймовірно передавала дані для ракетно-дронових атак по Краматорську російським службам.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Як встановило слідство, заступниця директорки однієї зі шкіл Краматорська потрапила у поле зору російської спецслужби після поїздки до Білорусі на початку повномасштабної війни. Торік улітку ФСБ доручила їй відстежувати локації Сил оборони у прифронтовому місті. Для виконання завдання окупантів фігурантка обходила райцентр та фіксувала найбільше зосередження особового складу і техніки ЗСУ.

Окрім цього, стверджують правоохоронці, жінка намагалася дізнаватися інформацію через знайомих під час розмов. Зібрані дані вона, ймовірно, передавала куратору з Росії через месенджер — у вигляді текстових і голосових повідомлень із прив’язкою до місцевості.

Правоохоронці задокументували її діяльність і затримали за місцем проживання.

“Під час обшуків у затриманої вилучено смартфон, який вона використовувала для збору розвідданих та контактів із ФСБ”, — зазначили в СБУ.

Слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада в умовах воєнного стану. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Фігурантці загрожує довічне увʼязнення, якщо її провину зможуть довести.

