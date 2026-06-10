Громадський транспорт. Ілюстративне фото: Краматорська МВА

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10 червня у Краматорську вирішили зміни маршрути деякого громадського транспорту. Таке рішення ухвалили через безпекову ситуацію у місті. Як тепер курсуватиме — читайте далі.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

Там розповіли, що у звʼязку з безпековою ситуацією внесли зміни до схем руху низки маршрутів громадського транспорту. Так, тролейбус №2 в обох напрямках курсуватиме за маршрутом: вул. В. Стуса — пр. Миру — б-р Машинобудівників — вул. Дружби — вул. В. Стуса.

Тролейбус №7А та автобус №18 — в обох напрямках: вул. Ювілейна — пр. Незалежності — пр. Миру — б-р Машинобудівників — вул. Дружби.

Маршрути №10, №14, №14А, №32 їздитимуть в обох напрямках: пр. Незалежності — пр. Миру — б-р Машинобудівників — вул. Дружби — вул. В. Стуса.

Маршрути №11 та №11Л матимуть прямий напрямок пр. Миру — вул. В. Стуса — пр. Миру — б-р Машинобудівників — вул. Дружби — вул. В. Стуса. У зворотному — вул. В. Стуса — вул. Дружби — б-р Машинобудівників — пр. Миру.

Місцева влада закликає пасажирів враховувати зазначені зміни під час планування поїздок. Вони діятимуть до окремого повідомлення.

Нагадаємо, 9 червня у Донецькій області вчергове розширили зону обовʼязкової евакуації дітей — рішення ухвалили за погодження Координаційного штабу. Нововведення торкнулося окремих вулиць Словʼянськ, Краматорська та Біленького. Повну евакуацію малечі проведуть у Привіллі та Малотаранівці.