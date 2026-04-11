Ілюстративне фото: Baby Club

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У Кропивницькому дітей запрошують на безкоштовні щоденні заняття, де вони можуть спробувати програмування, творчі напрямки та наукові експерименти. Весняна програма триватиме з 13 до 18 квітня, участь можлива за попередньою реєстрацією.

Про це повідомляє громадська організація “Слов’янський культурний центр “Задзеркалля”.

За даними організаторів, діти під час занять вивчатимуть англійську через практику, створюватимуть прості 3D-моделі, розроблятимуть ігри та вчитимуться працювати з фото.

Заняття проводитимуть щодня з 09:30 до 16:00. Організатори зазначають, що програму зробили безкоштовною для учасників.

Освітній простір працює у Кропивницькому на вулиці Гоголя, 87. Щоб взяти участь, потрібно заздалегідь зареєструватися.

Раніше ми розповідали про громадську організацію “Слов’янський культурний центр “Задзеркалля”. Вона починалася як компанія студентів, які влаштовували музичні фестивалі у Слов’янську. З часом ініціатива виросла у команду, що створює молодіжні центри, хаби та освітні програми по всій Україні й допомагає молоді розвиватися, зокрема й на Донеччині.