У Криворізькій громаді планують оцифрувати місцевий архів: скільки на це можуть витратити

Архівні документи. Ілюстративне фото: Державний архів Донецької області

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Наступні три роки керівництво громади планує вкладати кошти в цифровізацію. Першочергово там вирішили оцифрувати місцевий архів. На це можуть витратити понад 1,1 млн грн з бюджету громади. Приблизно стільки ж розраховують також залучити з інших джерел.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Криворізької громади на 2027–2029 роки.

Згідно з документом, упродовж наступних трьох років у Криворізькій громаді хочуть оцифрувати 2020 справ. На це з місцевого бюджету можуть спрямувати 1 150 000 грн. Виділяти кошти планують поступово:

50 тисяч гривень — у 2027 році;

300 тисяч гривень — у 2028 році;

800 тисяч гривень — у 2029 році.

Утім, у громаді також розраховують на кошти з інших джерел. Із 2027 по 2029 роки там планують отримати 1 175 000 грн від міжнародних організацій, іноземних урядів або ж з обласного та державного бюджетів. Перші інвестиції в розмірі 75 тисяч гривень прогнозують залучити наступного року, ще 300 тисяч — у 2028 році й 800 тисяч — у 2029-му.

Зауважимо, що наведені показники — лише прогнози. Сам документ є середньостроковим планом інвестицій, а не рішенням про виділення чи залучення зазначених сум.

Нагадаємо, 21 серпня 2026 року на Донеччині змінили перелік територій активних бойових дій. Зокрема, з 29 березня цього року до нього віднесли всі 22 населені пункти Криворізької громади. За кілька днів до цього українські оборонці розповіли, що російські війська хочуть вийти на трасу із Родинського до Криворіжжя, аби далі рухатися до Добропілля.