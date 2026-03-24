У Курициному, ймовірно, незаконно видобули майже 230 тонн вугілля: підозри отримали четверо людей

Шахта у Курициному, де організували, ймовірно, незаконний видобуток. Фото: прокуратура Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Підприємець, ймовірно, організував незаконний видобуток майже 230 тонн вугілля в Курициному Новодонецької громади. За даними правоохоронців, до цієї схеми залучили ще трьох людей. Усім їм оголосили підозру у незаконному видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За матеріалами справи, керівник одного з ТОВ організував незаконну схему на території шахти у Курициному Новодонецької громади. Так, замість геологічного вивчення корисних копалин, він використовував земельну ділянку для видобутку кам’яного вугілля. Аби замаскувати це, кажуть слідчі, більш як два роки тому чоловік залучив спільників та уклав фіктивний договір підряду з іншим підприємством на проведення гірничих робіт.

“З грудня 2025 року по лютий 2026 року учасники схеми налагодили незаконне підняття на поверхню кам’яного вугілля через вентиляційний шурф шахти, який не призначений для таких робіт. Роботи на місці координував заступник організатора, а директор і головний інженер підрядного підприємства забезпечили процес технікою та працівниками”, — кажуть у прокуратурі.

Правоохоронці встановили, що копалини вивозили на майданчик у Дніпропетровській області, де їх надалі продавали. “Ділків” вдалося викрити у березні 2026-го. Вони, ймовірно, видобули близько 230 тонн вугілля — це збитки державі на понад 900 тисяч гривень.

Фігурантам повідомили про підозри у незаконному видобутку корисних копалин загальнодержавного значення (ч. 4 ст. 240 КК України). Їм загрожує від 5 до 8 років увʼязнення, вже обрали запобіжний захід, однак який саме — у прокуратурі не уточнюють.

Нагадаємо, внаслідок ймовірного незаконного видобутку біля шахти Свято-Покровська держава зазнала збитків у понад 5 мільярдів гривень. За справою хочуть судити десятьох людей, серед яких голова місцевої громади. Їм загрожує до 12 років ув’язнення.