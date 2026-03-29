Українська писанка. Ілюстративне фото: Вільне радіо

Родини військовополонених 2 квітня зможуть відвідати безкоштовний майстерклас із писанкарства в Києві. Захід безкоштовний, але долучитися до нього можна за попереднім записом.

Майстерклас організовує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у межах проєкту “Разом поруч”.

Як зазначають організатори, подія має не лише творчий формат, а й спрямована на підтримку ментального здоров’я та психологічну допомогу учасникам.

Під час майстеркласу можна буде дізнатися про традиційні орнаменти та символи писанок, регіональні особливості писанкарства та обрядове значення розписаних яєць. Також покажуть зразки писанок із різних куточків України. Кожен охочий зможе власноруч розписати великоднє яйце.

Захід розпочнеться о 14:00 і триватиме близько двох годин. Точне місце проведення в Києві повідомлять після реєстрації.

Участь безкоштовна, однак кількість місць обмежена — потрібно попередньо зареєструватися через онлайн-форму. Після запису організатори зв’яжуться з учасниками, щоб уточнити деталі.

