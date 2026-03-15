Ілюстративне фото прийому громадян.

18 березня представники Центру надання адміністративних послуг та відділу реєстрації Бахмутської міської ради проведуть виїзний прийом для бахмутян у Києві. Там можна буде оформити адміністративні послуги, подати документи або отримати витяги з реєстрів.

Про це повідомляють у Центрі підтримки бахмутян у місті Київ.

Прийом відбудеться 18 березня з 10:00 до 15:00 за адресою: м. Київ, провулок Машинобудівний, 28, кімната 204 (Солом’янський район, станція метро “Шулявська”).

Під час прийому мешканці громади зможуть отримати низку адміністративних послуг: зареєструвати місце проживання, внести зміни до даних у реєстрі територіальної громади, отримати витяг з реєстру, а також знятися з задекларованого або зареєстрованого місця проживання.

Крім того, можна подати повідомлення про пошкоджене або знищене майно через бойові дії, оформити відстрочку від мобілізації, отримати дані з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, подати повідомлення про використання терміналів Starlink, а також отримати детальну інформацію про медичний скринінг “Здоров’я 40+”.

Прийом проводитимуть за попереднім записом. Записатися можна за телефонами:

+380996679206, +380988500561 (ЦНАП),

+380939403116, +380688515089 (відділ реєстрації).

Також консультації можна отримати з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00 за цими ж номерами або написавши на електронну пошту:

У міській раді зазначають, що час прийому можуть скоригувати через графіки відключення електроенергії.

