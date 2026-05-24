У середу, 27 травня 2026 року, у Києві проведуть виїзний прийом для мешканців Бахмутської міської територіальної громади. Консультуватимуть людей представники Центру надання адміністративних послуг та відділу реєстрації Бахмутської міської ради.

Про це повідомили в Центрі підтримки бахмутян в м. Київ.

Прийом триватиме з 10:00 до 15:00 за адресою: провулок Машинобудівний, 28, кімната 204 у Солом’янському районі столиці, неподалік станції метро “Шулявська”.

Під час прийому жителі громади зможуть отримати низку адміністративних послуг. Зокрема, йдеться про реєстрацію або зняття з реєстрації місця проживання, актуалізацію даних у реєстрі територіальної громади та внесення змін до інформації про особу.

Також фахівці прийматимуть повідомлення про пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій майно, допомагатимуть оформити відстрочку від мобілізації та надаватимуть відомості з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Окрім цього, мешканці громади зможуть подати повідомлення про використання терміналів Starlink та отримати консультації щодо програми “Скринінг здоров’я 40+”.

Прийом проводитимуть за попереднім записом. Для цього потрібно звернутися за телефонами:

+380996679206,

+380988500561,

+380939403116,

+380688515089.

Консультації також надають у будні з 10:00 до 16:00. Звернутися можна і електронною поштою: [email protected] або [email protected].