Транзитний центр для ВПО у Києві. Фото: КМВА

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

На залізничному вокзалі “Південний” у Києві відкрили транзитний центр для переселенців. Наразі він працює у тестовому режимі — там надають базові послуги. Повноцінно осередок має запрацювати згодом.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Наразі центр працює в тестовому режимі на залізничному вокзалі “Південний”. Там провели внутрішній запуск з “пробним днем роботи”. Зафіксували етапи аудиту процесів, виправили недоліки, кажуть у відомстві.

“Це перший обладнаний центр, який допоможе внутрішньо переміщеним громадянам, які опинилися в Києві, отримати базові послуги. Всі розуміють, що столиця, як ключове транзитне місто, повинно надавати належний сервіс та підтримку всім, хто постраждав від російської агресії”, — додали у КМВА.

Повноцінну роботу центру обіцяють розгорнути послідовно — в кілька етапів.

Нагадаємо, усі двадцять транзитних центрів для евакуйованих з прифронтових регіонів України готові до опалювального сезону. Найбільші з них — у Павлограді, Волоському та Лозовій для жителів Донецької області.

Раніше журналісти Вільного Радіо провели день в транзитному центрі Павлограду після відкриття нових пунктів.