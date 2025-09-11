У Києві 11 вересня 2025 року висадили "Алею Бахмута" з райських яблунь до 454-ї річниці міста. Фото: Бахмутська міська рада

На території Національного музею народної архітектури та побуту України, що розташований у столиці, 11 вересня 2025 року висадили “Алею Бахмута”. Райські яблуні стали експозицією біля Донецької хати та інших експонатів музею, які представляють Донеччину.

Про висаджену алею повідомляють в пресслужбі Бахмутської міської ради.

“Кожне деревце садили з молитвою за Мир і Перемогу, з найкращими думками та світлими спогадами про наш спільний дім. Відтепер щовесни тут квітнутимуть райські яблуні, нагадуючи про Бахмут, про силу й ніжність бахмутського серця”, — йдеться у повідомленні пресслужби.

Кількість висаджених дерев не уточнюють, але на фотографіях їх близько десятка.

Зазначимо, у Бахмуті райські яблуні були у сквері навколо пам’ятника “Визволителям Донбасу під час Другої світової війни”.

