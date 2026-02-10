У Львові облаштували тимчасове житло для переселенців: які там умови

Будівля для тимчасового проживання ВПО у Львові по вулиці Замарстинівська. Фото: Львівська міськрада

Тимчасове житло для переселенців облаштували на вулиці Замарстинівська у Львові — там зможуть мешкати близько 70 людей. Нині туди вже заселили родини, зокрема, з Бахмута, Часового Яру, Авдіївки та Горлівки. Які умови в оселі — розповідаємо далі.

Про облаштування розповіли у Львівській міськраді.

Житло облаштували у будівлі по вулиці Замарстинівській — раніше там був невеликий санаторій, який у 90-х роках перестав працювати. Нині там вже мешкає 21 переселенець, з них 5 дітей, 10 людей з інвалідністю, один із них — ветеран на колісному кріслі. Загалом йдеться про 8 родин — з Бахмута, Нікополя, Пологів, Часового Яру, Горлівки, Авдіївки, Миколаєва та Харкова.

Зі слів посадовців, скористатися тимчасовим проживанням там можуть ВПО, які потребують особливого медичного догляду. Приміщення та доброустрій території реконструювали за стандартами інклюзивності: санвузли, пандуси, рівні доріжки. Водночас роботи над облаштуванням території навколо — з підйомником та зеленими зонами — ще тривають.

Одними із тих, хто заселився сюди, є сім’я Мезенцевих з Бахмута: Катерина, яка має церебральний параліч, її 12-річний син Микола та її мама Людмила. За їхніми словами, цей переїзд — крок до більшого затишку і комфорту.

“Тут ти відчуваєш себе вдома: просторі кімнати, світло, затишно. В модульному містечку ми прожили 2 роки й 3 місяці, а потім адміністрація запропонувала покращити умови проживання, оскільки я маю особливі потреби у своєму здоров’ї. І коли ми сюди переїхали, я так зраділа, що в мене змінилися умови проживання! А ще тут поруч ліс і сосни, повітря чистіше, легше дихати.

Мені подобається тут все — від кухні до санвузла. А кухня — це взагалі окрема тема, тому що мені це нагадує дім, бо в мене в будинку була така велика кухня. І про цей домашній затишок нагадує також те, що ми тут маємо круглі столи — такий круглий стіл в мене був вдома, в моєму великому будинку, який зруйнувала війна”, — каже Катерина.

Загалом у будівлі є 17 кімнат, 3 кухні (на кожному поверсі), 2 дитячі ігрові кімнати, інклюзивні душові кімнати, пральню, а ще ліфт. Житло, зазначають у Львівській міськраді, функціонує за принципом гуртожиткового типу — з індивідуальними кімнатами для кожної родини та спільними приміщеннями кухонь та санвузлів з відповідним обладнанням та меблями.

“Кожна дитина відвідує львівські школи тут поруч, добре сполучення автобусне — 8А зупиняється. Також тут ми висадили 3 тисячі тюльпанів, мешканці облаштували собі невеличкі клумби. Тут умови більш комфортні, ніж у тимчасовому житлі на Сихові. Завдання міста — допомогти тим, кому сьогодні найважче, бо кожна людина, яка втратила дім через війну, повинна мати підтримку”, — кажуть посадовці.

Орієнтовна вартість усіх робіт у тимчасовому житлі для переселенців становить 56 мільйонів гривень, з них грантові кошти — майже 15 мільйонів гривень. Мешкати ВПО зможуть там пʼять років, а після цю локацію розглядають як місце для реабілітації мешканців та паліативної допомоги, розповіли у міськраді.

