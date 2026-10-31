 У Львові презентували книгу про загиблих оборонців Маріуполя (деталі)
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У Львові презентували книгу про загиблих оборонців Маріуполя (деталі)

Євген Вакуленко
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У львівському центрі “ЯМаріуполь” презентували книгу “Душа в місті Марії”. У ній зібрали історії полеглих захисників Маріуполя. Серед них — історія 20-річного Романа, який загинув під час оборони міста.

 

Про книгу розповіли в пресслужбі Маріупольської міської ради.

Загалом до книги увійшли історії 22 захисників Маріуполя.

Видання розповідає не лише про боротьбу захисників, а й про їхнє життя, мрії, характери та близьких. Спогадами про бійців поділилися їхні матері.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо розповідали про книгу “Коли не стукають у двері”, де зібрали історії людей, які пережили російську окупацію. У книзі двадцять п’ять історій, двадцять п’ять людей, які стали голосом мільйонів українців.

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