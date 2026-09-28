У Львові відновили сецесійну браму з рідкісним декором із каштанами

Фото: Бюро спадщини

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У Львові завершили реставрацію історичної сецесійної брами будинку на вулиці Коцюбинського, 5. Майстри відновили дерев’яні елементи конструкції та відтворили частково втрачений металевий декор із каштановим орнаментом, який вважається досить рідкісним для львівських дверей. Загальна вартість робіт перевищила 135 тисяч гривень. Новини Львова сьогодні про відновлення архітектурної спадщини та історичних будівель також висвітлює zaxid.net .

Брама перебувала у занедбаному стані

До початку реставрації історичні двері мали численні пошкодження та втрати. Однією з найбільш помітних проблем була відсутність приблизно третини декоративної металевої решітки.

Також на брамі не збереглися частина рамок зі склом. Замість прозорих елементів у певний період встановили металеву бляху, яка не відповідала первісному вигляду дверей.

Пошкодження були й на дерев’яних деталях. Частково втратилися декоративні накладки, а нижня частина притульної планки потребувала відновлення.

Крім того, поверхня брами була вкрита кількома шарами невідповідного покриття, що приховувало фактуру та декоративні особливості історичної конструкції.

Кодовий замок пошкодив дверне полотно

Ще однією проблемою стало невдале встановлення сучасного кодового замка. Під час його монтажу суттєво пошкодили дерев’яне полотно дверей, тому реставраторам довелося працювати і з цими дефектами.

Загальний вигляд брами також погіршували елементи, які з’явилися вже після її виготовлення. Зокрема, йдеться про невідповідну клямку та металеву пружину, встановлену замість повноцінного механізму дотягування.

У процесі реставрації майстри прагнули максимально повернути дверям історичний вигляд, одночасно зберігши можливість їх повсякденного використання мешканцями будинку.

Втрачений декор відтворили за кресленнями

Особливу увагу приділили металевій решітці з декоративним мотивом каштана. Оскільки значна частина ковальства не збереглася, відсутні фрагменти довелося виготовляти заново.

Перед початком практичних робіт архітектор підготував креслення, за якими відтворили втрачені частини металевого оздоблення.

Реставратори також відновили притульну планку та дерев’яні декоративні накладки у нижній частині дверей. У результаті брама знову отримала цілісну композицію, наближену до її первісного вигляду.

Останні новини Львова про подібні реставраційні проєкти демонструють, що відновлення навіть окремих дверей чи декоративних елементів допомагає зберігати характер історичної забудови міста.

Майстер відновив також сходинку з пісковика

Реставрацією брами займався майстер Ярослав Пащак. Окрім роботи з деревом та іншими елементами історичних конструкцій, він спеціалізується на камені.

Тому мешканці будинку додатково звернулися до реставратора з проханням привести до належного стану вхідну сходинку. Вона виготовлена з пісковика та також потребувала відновлення.

Таким чином роботи охопили не лише саму сецесійну браму, а й частину історичного оформлення входу до кам’яниці.

Реставрація коштувала понад 135 тисяч гривень

Загальна вартість відновлення перевищила 135 тисяч гривень. Частину суми профінансували самі мешканці будинку — їхній внесок становив 40,5 тисячі гривень.

Решту необхідних коштів виділили в межах програми «Art Nouveau as a New EUtopia».

Будинок на вулиці Коцюбинського, 5 має власну архітектурну цінність. Кам’яницю звели у 1906 році за проєктом архітектора Цибульського як прибутковий житловий будинок.

Сьогодні споруда має статус пам’ятки архітектури місцевого значення. Відреставрована брама є частиною її історичного оформлення, а відновлений каштановий орнамент повернув входу характерні риси львівської сецесії початку XX століття.