У Львові повернуть декомунізовану пам'ятну дошку режисерці з Бахмута Ларисі Шепітько

Меморіальну дошку режисерці з Бахмута Ларисі Шепітько, яку знесли у Львові в межах декомунізації, повернуть. Це сталося на тлі обурень в соціальних мережах. Пам’ятну таблицю обіцяють оновити.

Про це повідомили на сайті Львівської міськради.

30 вересня влада міста демонтувала таблицю на честь режисерки з Бахмута Лариси Шепітько по вулиці Ковжуна. Таке рішення пояснювали “численними зверненнями громадськості”.

Пам’ятну дошку хотіли перевезти о музею тоталітарних режимів “Територія терору”. Рішення про демонтаж викликало обурення в соціальних мережах.

Так, археолог та доктор історичних наук Микола Бандрівський сказав, що демонтаж — “неповага до української культури”. За його словами, офіційною причиною знесення стало “невідповідність критеріям для вшанування, пов’язана з приналежністю діячки до радянського культурного простору”.

Водночас музикант та письменник Артем Ляхович вважав, що для декомунізації таблиці не було “жодних зрозумілих підстав”.

“Народилася у Бахмуті, дитинство провела у Львові, там же і вчилася, “заказуху” не знімала, навпаки — рахувалася за контру, зазнавала утисків. Але, боюся, тут річ не в зрозумілих підставах, а в тих, про які краще не вголос”, — писав Ляхович.

Згодом перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко відреагував на дописи у соцмережах. Він пояснив, що рішення про демонтаж “неналежно прокомунікували”.

За його словами, йдеться не про відмову від вшанування Лариси Шепітько, а про оновлення самої таблиці, щоб вона “гідно представляла режисерку”.

“Так, таблицю демонтували, але лише тому, що на ній були згадані радянські нагороди та формулювання як головну заслугу, які не відповідають сучасному баченню та історичній правді. У новому варіанті буде збережено акценти на внесок у розвиток українського кінематографа і підкреслено її зв’язок зі Львовом”, — пояснив Москаленко.

Нову таблицю обіцяють виконати у єдиному стилі з іншими пам’ятними дошками, які Львівська міська рада зараз розробляє за оновленим міським брендбуком. Пам’ятну дошку Шепітько встановлять в тому самому місці.

Що відомо про режисерку з Бахмута Ларису Шепітько

Лариса Шепітько народилася у Бахмуті в 1938 році, навчалася у Львові, а згодом вивчала кінорежисуру під керівництвом Олександра Довженка.

Її першим повнометражним фільмом стала дипломна робота “Спека” (1963 рік) за повістю киргизького письменника Чингіза Айтматова “Верблюжі очі”. Стрічку відзначили премією за дебют на міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах.

Шепітько також має нагороди Венеційського кінофестивалю та відзначена Державною премією СРСР (посмертно).

Режисерка загинула 2 липня 1979 року в автомобільній катастрофі під час підготовки фільму “Прощання”. Їй був 41 рік.

Фільм завершив чоловік Шепітько, режисер Елем Клімов. Він також зняв документальний фільм “Лариса” (1980 рік), змонтований із фрагментів фільмів дружини та інтерв’ю з її колегами.

