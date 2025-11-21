У Лиманській громаді збирають воєнні спогади для Книги пам’яті: як поділитися своєю історією

Стела на в'їзді до Лимана. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Лиманська МВА оголосила збір особистих свідчень про події російсько-української війни на території громади. Ці історії увійдуть до майбутньої Книги пам’яті, яку планують видати друком після завершення бойових дій.

Про таке повідомили в Лиманській міській раді.

Долучитися до проєкту можуть усі люди, які готові розповісти про події під час окупації населених пунктів Лиманської громади, злочини російської окупаційної влади та факти українського опору, а також поділитися особистими історіями, що розкривають досвід переживання війни.

Для Книги пам’яті охочі можуть надати текстові родповіді, фото або інші матеріали. Ці відомості мають бути достовірними та логічно й зрозуміло викладеними.

Подати матеріали можна двома способами:

надіслати на електронну адресу відділу культури і туризму Лиманської міськради — [email protected] . У листі обов’язково треба буде додати позначку “До Книги пам’яті”;

розповісти їх у форматі інтерв’ю — для цього необхідно заповнити форму . З учасниками зв’яжуться для погодження організаційних моментів. Їхні свідчення збережуть в аудіо- чи відео-форматі, а громадськості представлять у текстовому вигляді.

“Кожне особисте свідчення — це внесок у збереження правди та пам’яті”, — наголосили в Лиманській міській раді.

Нагадаємо, раніше свою Книгу пам’яті почали створювати у Краматорській громаді. Її присвятили спогадам про полеглих захисників і захисниць, пов’язаних із Краматорськом.