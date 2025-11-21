У Лиманській громаді збирають воєнні спогади для Книги пам’яті: як поділитися своєю історією

Підтримайте Вільне Радіо
Лиманська МВА оголосила збір особистих свідчень про події російсько-української війни на території громади. Ці історії увійдуть до майбутньої Книги пам’яті, яку планують видати друком після завершення бойових дій.
Про таке повідомили в Лиманській міській раді.
Долучитися до проєкту можуть усі люди, які готові розповісти про події під час окупації населених пунктів Лиманської громади, злочини російської окупаційної влади та факти українського опору, а також поділитися особистими історіями, що розкривають досвід переживання війни.
Для Книги пам’яті охочі можуть надати текстові родповіді, фото або інші матеріали. Ці відомості мають бути достовірними та логічно й зрозуміло викладеними.
Подати матеріали можна двома способами:
“Кожне особисте свідчення — це внесок у збереження правди та пам’яті”, — наголосили в Лиманській міській раді.
Нагадаємо, раніше свою Книгу пам’яті почали створювати у Краматорській громаді. Її присвятили спогадам про полеглих захисників і захисниць, пов’язаних із Краматорськом.