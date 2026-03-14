Книжку про загиблих військових із Мангушської громади планують видати у 2026 році. Загалом надрукувати хочуть 200 примірників, зараз у громаді збирають інформацію про полеглих земляків.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з програми економічного і соціального розвитку Мангушської селищної територіальної громади на 2026 рік.
Займатимуться випуском книжки відділ культури, туризму, молоді, сім’ї та спорту селищної ради спільно з Мангушською публічною бібліотекою та Мангушською школою мистецтв.
Фінансуватимуть ініціативу з позабюджетних джерел. На це передбачили 10 тис. грн. Надрукувати планують 200 примірників, тобто одна книжка коштуватиме 50 грн.
Зараз у Мангушській громаді є інтерактивна книга пам’яті “Ціна свободи”.
У ній зібрані:
Нагадаємо, журналісти Вільного радіо розповідали, як вшановують пам’ять загиблих земляків у Покровському, Бахмутському, Краматорському, Маріупольському та Волноваському районах Донеччини.