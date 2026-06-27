У Маріуполі за 4 роки дистанційно дослідили 114 тисяч пошкоджених та зруйнованих будинків, — Вадим Бойченко

Житлові квартали Маріуполя у Лівобережній частині міста на кадрах із супутника, 2024 рік. Фото: Google Earth

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Маріупольська військова адміністрація за 4 роки дослідила 114 тисяч пошкоджених та зруйнованих будинків у місті. З цими даними посадовці відправилися у Гаагу, де прагнуть притягнути Росію до відповідальності за знищення українських міст. Маріуполь прагне стати першим кейсом та отримати компенсацію від РФ.

Дані щодо руйнувань озвучив кореспондентам Вільного Радіо голова Маріупольської МВА Вадим Бойченко під час конференції URC у Гданську.

“У Гаазі ми маємо суперважливий проєкт, на якому ми говорили про справедливість для таких громад, як Маріуполь, Бахмут, Костянтинівка або Покровськ. Це міста, які постраждали від немотивованої агресії з боку Російської Федерації”, — говорить Вадим Бойченко.

У міжнародному суді маріупольські посадовці показали результати своєї чотирирічної роботи.

“Завдяки партнерству з Європейським банком реконструкції та розвитку і Світовим банком побудували унікальну інфраструктуру, яка дозволяє фіксувати злочини РФ на прикладі Маріуполя. Вони придбали для нас ще у 2022 році супутникові знімки високої якості від Maxar Technologies. Упродовж усіх чотирьох років ми дистанційно фіксували злочини Росії”, — пояснює голова Маріупольської МВА.

За його словами, станом на червень 2026 року вже опрацювали 114 тисяч пошкоджених та зруйнованих об’єктів у місті.

“Ці дані стали підґрунтям, щоб подати заяву у Генеральну прокуратуру, яка відкрила окреме кримінальне провадження по Маріуполю. Ми працюємо зі спеціальним трибуналом у Гаазі для того, щоб Росія все ж відповіла за те, що зробила з нашими містами. Маріуполь прагне стати пілотним кейсом справедливості для України”, — уточнив Вадим Бойченко.

Вадим Бойченко під час спілкування із журналістами Вільного Радіо, червень 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо готували порівняння кадрів лівобережної частини міста у 2022 та 2024 роках. Тут можна побачити територію Азовсталі та житлову забудову на вулицях Азовстальській, Ломізова, Пашковського, проспекті Перемоги й площі Перемоги.