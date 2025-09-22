У Маріуполі знову можна реєструвати новонароджених: як скористатися послугою

ЦНАП . Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Маріупольці можуть звернутися до місцевого ЦНАПу, аби зареєструвати місце проживання на території громади. Послугою, зокрема, можна скористатися для дитини. Куди звертатися — розповідаємо далі.

Про це повідомили у Маріупольській міськраді.

Наприкінці червня 2025-го уряд дозволив громадам із тимчасово окупованих територій отримати доступ до державних реєстрів. Це потрібно, аби вони могли повноцінно виконувати свої повноваження щодо реєстрації та декларування місця проживання.

Тож, нині у центрах “ЯМаріуполь” знову запрацювала послуга — можна зареєструвати місце проживання у Маріуполі.

Скористатися послугою можна лише особисто — у маріупольському ЦНАПі або ж через мобільні офіси.

Де працюють ЦНАПи Маріупольської громади

Особистий прийом представники управління проводять за адресою: Кривий Ріг, вулиця Героїв АТО, 11 (з вівторка по суботу з 8:30 до 18:00)

Телефон для звернень: 050 370 49 81

e-mail: [email protected]; [email protected]

Також приймають за адресою: Дніпро, вулиця Андрія Фабра, 10 (з понеділка по суботу з 8:30 до 18:00)

Телефон для звернень: 050 720 22 96; 050 358 82 89

e-mail: [email protected]; [email protected]

За адресою: Кам’янське, проспект Свободи, 15 (з вівторка по суботу з 8:30 до 18:00)

Телефон для звернень: 095 346 58 45

e-mail: [email protected]; [email protected]

Івано-Франківськ, вулиця Військових Ветеранів, 12 (з вівторка по суботу з 8:30 до 18:00)

Телефон для звернень: 050 346 44 21

e-mail: [email protected]; [email protected]

Калуш, вулиця Грушевського, 13а (з вівторка по суботу з 8:30 до 18:00)

Телефон для звернень: 050 190 35 70

e-mail: [email protected]; [email protected]

Київ, вулиця Антоновича, 39 (з вівторка по суботу з 8:30 до 18:00)

Телефон для звернень: 050 322 51 66

e-mail: [email protected]; [email protected]

Київ, вулиця Якова Гніздовського, 9 (з понеділка по суботу з 8:30 до 18:00, вихідний — середа )

Телефон для звернень: 095 130 18 37

e-mail: [email protected]; [email protected]

Черкаси, вулиця Володимира Ложешнікова, 52/26 (з вівторка по суботу з 8:30 до 18:00)

Телефон для звернень: 066 310 78 92

e-mail: [email protected]; [email protected]

Кропивницький, вулиця Архітектора Паученка, 41/26 (з понеділка по суботу з 8:30 до 18:00)

Телефон для звернень: 050 819 91 12

e-mail: [email protected]; [email protected]

Ужгород, вулиця Капушанська, 2 (з вівторка по суботу з 8:30 до 18:00)

Телефон для звернень: 095 270 55 48

e-mail: [email protected]; [email protected]

Рівне, вулиця Міцкевича, 5 (з вівторка по суботу з 8:30 до 18:00)

Телефон для звернень: 098 235 96 43

e-mail: [email protected]; [email protected]

Одеса, вулиця Пішонівська, 30а (з вівторка по суботу з 8:30 до 18:00)

Телефон для звернень: 050 355 93 02

e-mail: [email protected]; [email protected]

Запоріжжя, проспект Соборний, 150а (з вівторка по суботу з 8:30 до 18:00)

Телефон для звернень: 050 399 20 35

e-mail: [email protected]; [email protected]

Львів, площа Галицька, 15 (з вівторка по суботу з 8:30 до 18:00)

Телефон для звернень: 050 819 92 44

e-mail: [email protected]; [email protected]

Хмельницький, вулиця Героїв Маріуполя, 3а (з вівторка по суботу з 8:30 до 18:00)

Телефон для звернень: 068 402 24 04

e-mail: [email protected]; [email protected]

Чернівці, Центральна площа, 1 (з вівторка по суботу з 8:30 до 18:00)

Телефон для звернень: 050 405 63 14

e-mail: [email protected]; [email protected]

Тернопіль, площа Героїв Євромайдану, 9

Телефон для звернень: 050 420 39 66

e-mail: [email protected]; [email protected]

Вінниця, вулиця Соборна, 50 (з вівторка по суботу з 8:30 до 18:00)

Телефон для звернень: 050 445 12 28

e-mail: [email protected]; [email protected]

Кременчук, вулиця Небесної Сотні, 30-А (з вівторка по суботу з 8:30 до 18:00)

Телефон для звернень: 050 217 09 97

e-mail: [email protected]; [email protected]

Полтава, вулиця Симона Петлюри, 21 (з вівторка по суботу з 8:30 до 18:00)

Телефон для звернень: 095 419 49 95

e-mail: [email protected]; [email protected]

Житомир, вулиця Перемоги, 1 (з вівторка по суботу з 8:30 до 18:00)

Телефон для звернень: 050 218 00 89

e-mail: [email protected]; [email protected]

Нагадаємо, мережа центрів “ЯМаріуполь” розширює діяльність та надаватиме допомогу не лише переселенцям із Маріупольської громади, а й ВПО зі ще понад 26 громад Донецької області. Їхнім мешканцям різноманітні консультації та юридичну підтримку.