У Маріуполі знову можна реєструвати новонароджених: як скористатися послугою

Маріупольці можуть звернутися до місцевого ЦНАПу, аби зареєструвати місце проживання на території громади. Послугою, зокрема, можна скористатися для дитини. Куди звертатися — розповідаємо далі.
Про це повідомили у Маріупольській міськраді.
Наприкінці червня 2025-го уряд дозволив громадам із тимчасово окупованих територій отримати доступ до державних реєстрів. Це потрібно, аби вони могли повноцінно виконувати свої повноваження щодо реєстрації та декларування місця проживання.
Тож, нині у центрах “ЯМаріуполь” знову запрацювала послуга — можна зареєструвати місце проживання у Маріуполі.
Скористатися послугою можна лише особисто — у маріупольському ЦНАПі або ж через мобільні офіси.
Особистий прийом представники управління проводять за адресою: Кривий Ріг, вулиця Героїв АТО, 11 (з вівторка по суботу з 8:30 до 18:00)
Телефон для звернень: 050 370 49 81
e-mail: [email protected]; [email protected]
Також приймають за адресою: Дніпро, вулиця Андрія Фабра, 10 (з понеділка по суботу з 8:30 до 18:00)
Телефон для звернень: 050 720 22 96; 050 358 82 89
e-mail: [email protected]; [email protected]
За адресою: Кам’янське, проспект Свободи, 15 (з вівторка по суботу з 8:30 до 18:00)
Телефон для звернень: 095 346 58 45
e-mail: [email protected]; [email protected]
Івано-Франківськ, вулиця Військових Ветеранів, 12 (з вівторка по суботу з 8:30 до 18:00)
Телефон для звернень: 050 346 44 21
e-mail: [email protected]; [email protected]
Калуш, вулиця Грушевського, 13а (з вівторка по суботу з 8:30 до 18:00)
Телефон для звернень: 050 190 35 70
e-mail: [email protected]; [email protected]
Київ, вулиця Антоновича, 39 (з вівторка по суботу з 8:30 до 18:00)
Телефон для звернень: 050 322 51 66
e-mail: [email protected]; [email protected]
Київ, вулиця Якова Гніздовського, 9 (з понеділка по суботу з 8:30 до 18:00, вихідний — середа )
Телефон для звернень: 095 130 18 37
e-mail: [email protected]; [email protected]
Черкаси, вулиця Володимира Ложешнікова, 52/26 (з вівторка по суботу з 8:30 до 18:00)
Телефон для звернень: 066 310 78 92
e-mail: [email protected]; [email protected]
Кропивницький, вулиця Архітектора Паученка, 41/26 (з понеділка по суботу з 8:30 до 18:00)
Телефон для звернень: 050 819 91 12
e-mail: [email protected]; [email protected]
Ужгород, вулиця Капушанська, 2 (з вівторка по суботу з 8:30 до 18:00)
Телефон для звернень: 095 270 55 48
e-mail: [email protected]; [email protected]
Рівне, вулиця Міцкевича, 5 (з вівторка по суботу з 8:30 до 18:00)
Телефон для звернень: 098 235 96 43
e-mail: [email protected]; [email protected]
Одеса, вулиця Пішонівська, 30а (з вівторка по суботу з 8:30 до 18:00)
Телефон для звернень: 050 355 93 02
e-mail: [email protected]; [email protected]
Запоріжжя, проспект Соборний, 150а (з вівторка по суботу з 8:30 до 18:00)
Телефон для звернень: 050 399 20 35
e-mail: [email protected]; [email protected]
Львів, площа Галицька, 15 (з вівторка по суботу з 8:30 до 18:00)
Телефон для звернень: 050 819 92 44
e-mail: [email protected]; [email protected]
Хмельницький, вулиця Героїв Маріуполя, 3а (з вівторка по суботу з 8:30 до 18:00)
Телефон для звернень: 068 402 24 04
e-mail: [email protected]; [email protected]
Чернівці, Центральна площа, 1 (з вівторка по суботу з 8:30 до 18:00)
Телефон для звернень: 050 405 63 14
e-mail: [email protected]; [email protected]
Тернопіль, площа Героїв Євромайдану, 9
Телефон для звернень: 050 420 39 66
e-mail: [email protected]; [email protected]
Вінниця, вулиця Соборна, 50 (з вівторка по суботу з 8:30 до 18:00)
Телефон для звернень: 050 445 12 28
e-mail: [email protected]; [email protected]
Кременчук, вулиця Небесної Сотні, 30-А (з вівторка по суботу з 8:30 до 18:00)
Телефон для звернень: 050 217 09 97
e-mail: [email protected]; [email protected]
Полтава, вулиця Симона Петлюри, 21 (з вівторка по суботу з 8:30 до 18:00)
Телефон для звернень: 095 419 49 95
e-mail: [email protected]; [email protected]
Житомир, вулиця Перемоги, 1 (з вівторка по суботу з 8:30 до 18:00)
Телефон для звернень: 050 218 00 89
e-mail: [email protected]; [email protected]
Нагадаємо, мережа центрів “ЯМаріуполь” розширює діяльність та надаватиме допомогу не лише переселенцям із Маріупольської громади, а й ВПО зі ще понад 26 громад Донецької області. Їхнім мешканцям різноманітні консультації та юридичну підтримку.