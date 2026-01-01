У Маріупольській громаді має з’явитися нова програма підтримки ветеранів та військових: скільки коштів на неї заклали

Військові. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Програму підтримки ветеранів та військових “Маріуполь з повагою до вас” планують затвердити протягом перших трьох місяців 2026 року. У бюджеті на неї попередньо передбачили майже 55 мільйонів гривень.

Про це в інтерв’ю журналістам Вільного Радіо повідомив заступник міського голови Маріуполя Сергій Орлов.

За словами посадовця, після призначення голови Маріупольської МВА в громаді з’явилася можливість ухвалювати нові цільові програми. Цьогоріч у соціальній сфері таких запланували сім. Загалом на них заклали 144 мільйони гривень. Але понад третина цих коштів піде на одну — програму підтримки ветеранів та військових “Маріуполь з повагою до вас”.

“Програма найбільш вагома і в грошовому плані, і за значенням — це «Маріуполь з повагою до вас». Вона буде стосуватися ветеранів, ветеранок та військових. Вона передбачена проєктом бюджету на суму майже 55 мільйонів. Тобто це нова абсолютно програма”, — розповів Сергій Орлов.

Однак затвердити програму поки не можуть, бо очільнику Маріупольської МВА Вадиму Бойченку ще не надали необхідних повноважень. У громаді сподіваються, що відповідна постанова Верховної Ради незабаром з’явиться, і протягом першого кварталу 2026 року програму затвердять.

“Знаємо, що питання підтримки військових, ветеранів, ветеранок надзвичайно важливе і для обласної влади. Ми, зокрема, отримували доручення щодо цієї програми й виконували їх. Тож будемо діяти в юридичній площині й перенаправляти гроші з цих програм не плануємо. Будемо домагатися їхнього затвердження, бо це важливо”, — наголосив посадовець.

