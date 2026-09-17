У мешканця Слов’янська вилучили понад 9 400 літрів контрафактного алкоголю: який термін загрожує

Виявлення контрафактного алкоголю правоохоронцями. Фото: Донецька обласна прокуратура

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Прокурори Донецької облпрокуратури підозрюють мешканця Слов’янська у незаконному виготовленні та збуті фальсифікованого алкоголю. За даними слідства, фігурант справи від листопада 2025 року по лютий 2026-го продавав підроблені “горілку” та “коньяк” мешканцям Краматорська і Слов’янська.

Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

За матеріалами справи, підозрюваний вже був засуджений за аналогічний злочин раніше, однак у серпні 2024 року вирішив повернутися до цією діяльності та налагодив схему продажу алкоголю на Донеччині.

“Для реалізації свого плану він організував у будинку на Харківщині місце для зберігання фальсифікату. Звідти перевозив продукцію до Слов’янська, де поміщав її до орендованих гаражів, а згодом продавав. З листопада 2025 року по лютий 2026 року він систематично збував напої мешканцям Слов’янська та Краматорська”, — повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Там уточнили, що протягом трьох місяців чоловік продав тільки одній із покупчинь близько 900 літрів незаконно виготовленого алкоголю. 10 літрів “горілки” продавав по 2 500 грн, а 0.5 “коньяку” — по 150.

“У ході проведених обшуків у домоволодінні на Харківщині та гаражах у Слов’янську правоохоронці виявили і вилучили понад 9 400 л продукту. Згідно з висновком експертизи, фальсифікат виготовлений кустарним способом із порушенням технології і являє собою розведений водою етиловий спирт. Загальна вартість вилученого товару становить близько 2 млн грн”, — додали у прокуратурі.

Фігуранта справи підозрюють у правопорушенні, описаному у частинах №1 та №2 статті 204 ККУ. Максимальне можливе покарання — п’ять років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Нагадаємо, раніше 31-річного мешканця Слов’янська затримали за підозрою у державній зраді. Правоохоронці вважають, що той передавав представнику російської армії інформацію для ударів по українських військових.