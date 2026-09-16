У мешканців Миколаївської громади запитують, чи хочуть вони оселитися в “Будиночку в селі”. Ілюстративне фото: Ria

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Миколаївська міська військова адміністрація розпочала попереднє опитування переселенців із громади, чи хотіли б вони отримати житло у сільській місцевості. Мета ініціативи — забезпечити ВПО житлом на тривалий період за межами міст. Розповідаємо, що відомо про проєкт та як можна висловитись.

Про початок попереднього опитування розповіли у пресслужбі Миколаївської міської військової адміністрації.

За умовами проєкту, оселитися у сільській місцевості можуть люди, які виїхали з територій бойових дій або тимчасової окупації. Серед основних умов участі — чинна довідка про взяття на облік ВПО, відсутність власного житла на безпечній території, а також підтверджене руйнування або пошкодження попереднього помешкання до непридатного для проживання стану.

Заявник не повинен отримувати компенсацію за знищену нерухомість і протягом 6 місяців до звернення купувати земельну ділянку дорожче 100 тисяч гривень або автомобіль віком до п’яти років.

Люди, які підходять під зазначені критерії, можуть взяти участь у програмі з неофіційною назвою “Будиночок в селі”. Держава придбає для них будинок вартістю до 500 тис. грн у сільській місцевості безпечного регіону України. Будинок залишиться у власності громади, однак переселенцям його передають у безоплатне користування на три роки з можливістю продовження. Комунальні та інші платежі за користування житлом покладаються на самих мешканців.

Першочергове право на отримання житла матимуть багатодітні родини, люди з інвалідністю та домогосподарства з дітьми з інвалідністю, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, а також люди похилого віку.

Висловитись стосовно того, чи зацікавлені вони в участі у програмі, мешканці Миколаївської громади можуть за посиланням. Місцева влада звертає увагу, що заповнення анкети не є офіційною заявою та не гарантує отримання житла. Насамперед ці дані потрібні, аби оцінити реальну потребу переселенців у такому виді підтримки.

Подати відповіді можна до 30 вересня 2026 року. З питань щодо участі можна звертатися до старост старостинських округів у робочі дні з 8:00 до 17:00, або ж до відділу соціального захисту виконкому Миколаївської міської ради за номером:

050 935 95 64

Що відомо про проєкт “Будиночок в селі”

“Будиночок у селі” — це неофіційна назва експериментального проєкту, який уряд запустив у червні 2026 року. Ідея доволі проста: громада знаходить у сільській місцевості будинок, викуповує його та передає переселенцям у безоплатне користування. У власність родини нерухомість не переходить — вона залишається громаді та поповнює фонд тимчасового житла. Серед вимог відбору:

наявна довідка про взяття на облік ВПО;

відсутність житла у населеному пункті, який не входить до переліку ТОТ або територій бойових дій;

мати домівку, яка непридатна для проживання — відомості про це мають бути в Державному реєстрі майна;

не отримувати компенсацію за знищену домівку;

протягом шести місяців перед зверненням не купувати земельну ділянку дорожче за 100 тисяч гривень;

за цей самий період не купувати автомобіль, якому менш як пʼять років.

Першочергове право на житло у сільській місцевості надаватимуть:

багатодітним сім’ям;

людям з інвалідністю та членам їх домогосподарств, а також сім’ї, у складі яких є дитина з інвалідністю;

дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування;

людям старше 23 років, які до досягнення 18-річчя мали статус дитини-сироти або позбавленої батьківського піклування;

люди літнього віку.

На придбання одного будинку з державного бюджету передбачили до 500 тисяч гривень. У цю суму входять також податки, збори та платежі, повʼязані з оформленням нерухомості. Якщо будинок коштує дорожче, різницю дозволяють покрити з місцевого бюджету або інших джерел на умовах співфінансування.

Нагадаємо, ми вже розповідали чому нова житлова програма для переселенців досі не запрацювала.