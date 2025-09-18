У Мін’юсті заперечили витік даних українців під час тестування “е-Нотаріату”: що відомо

"е-Нотаріат". Ілюстративне фото: Нотаріальна палата України

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Під час роботи з навчальною версією системи “е-Нотаріат” стався витік даних українців. Нотаріальна палата України закликала зупинити тестування системи. Однак в уряді запевнили, що витоку не було.

Про начебто витік повідомили у Нотаріальній палаті України, а відповів їм Мін’юст.

У Палаті стверджують, що під час роботи з навчальною версією системи “е-Нотаріат” нібито стали доступними справжні дані з Єдиного реєстру довіреностей та Спадкового реєстру. Це включно з інформацією про заповіти.

“Це, на думку НПУ, є грубим порушенням законодавства про нотаріальну таємницю та прав громадян”, — пишуть у відомстві.

Водночас у Міністерстві юстиції наголосили, що інформація про нібито витік персональних даних українців не відповідає дійсності та є маніпулятивною. Там кажуть, що доступ до “е-Нотаріату” мають лише чинні авторизовані нотаріуси, які працюють із реєстрами у своїй щоденній діяльності.

“Нагадуємо, що обов’язок збереження нотаріальної таємниці діє для нотаріусів незалежно від того, чи йдеться про промислове, чи тестове середовище”, — пишуть у міністерстві.

Вони уточнили, що 3 по 16 вересня вже близько двох тисяч нотаріусів випробували систему, а Мінʼюст зібрав понад 250 пропозицій, які стали підґрунтям для подальших технічних доопрацювань.

Наступним кроком стане доопрацювання системи відповідно до отриманих нотаріусами пропозицій. Після внесення відповідних змін до системи доступ нотаріусам до проходження навчально-тестового періоду відновлять.

Нагадаємо, подати звіт про використані кошти за програмою “єВідновлення” стало простіше. Державна програма компенсацій за пошкоджене та знищене житло розширила функціонал. Люди, які отримали виплати на поточні або капітальні ремонти, можуть подати звіт про виконання ремонту через ЦНАП, нотаріуса або портал “Дія”.