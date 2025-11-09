"Пакунок пораненого". Фото: Міноборони

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Для українських захисників з’явився “Пакунок пораненого”. Це комплексне та централізоване забезпечення адаптивним одягом та засобами особистої гігієни.

Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Там розповіли, що розробили та розпочали закупки адаптивного одягу, який має вільний крій і текстильні застібки. Це дозволить медикам отримати миттєвий та безболісний доступ до уражених ділянок. Сам же військовослужбовець матиме змогу почуватися більш комфортно та автономно.

Також цей одяг враховуватиме окремі потреби жінок та чоловіків. Наразі міністерство передало 50 тисяч предметів адаптивного вбрання — першочергово до військово-медичних закладів у прифронтових та прикордонних областях.

У відомстві очікують, що до кінця 2025 року поранені військові отримають більш як 450 тисяч одиниць адаптивного одягу, ще 50 тисячі — гігієнічні набори.

Нагадаємо, Міністерство оборони України уклало вже чотири контракти для закупівель дронів-перехоплювачів українського виробництва. Загальна сума фінансування — понад 3 мільярди гривень.