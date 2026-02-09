Ілюстративне фото: Вільне радіо

Управління соцзахисту Покровської міськради почало проводити оцінку потреб переселенців із громади. На основі зібраних даних там прагнуть ефективніше розв’язувати проблеми ВПО, залучати ресурси та впроваджувати соціальні програми. Розповідаємо, як повідомити про свої потреби.

Про початок анкетування повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

Анкета, яку переселенців із Покровської громади закликають заповнити, доступна за посиланням. Там треба зазначити поточні умови проживання, поділитися контактними даними, обрати свою соціальну категорію, відповісти, чи отримував заявник фінансову допомогу, а також внести інші дані.

“Ваші відповіді допоможуть покращити якість соціальних послуг, зробити їх більш доступними для тих, хто потребує допомоги, а також визначити основні потреби громади”, — зазначили в Управлінні соцзахисту Покровської міськради.

Нагадаємо, для внутрішньо переміщених осіб з Покровської громади відкрили реєстрацію на отримання гуманітарної допомоги від Міжнародної організації з міграції (МОМ). Підтримка доступна для переселенців, які нині проживають у Кропивницькому.