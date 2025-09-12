Приєднатись до спільноти
У п’яти селах Криворізької громади запровадили примусову евакуацію дітей: де саме

В'ячеслав Попович
Евакуація дітей. Ілюстративне фото: ГУНП Донеччини

Обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб поширили ще на п’ять населених пунктів Криворізької громади, що у Покровському районі. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення.

 

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій.

За результатами засідання примусову евакуацію дітей на Донеччині поширили на ще п’ять сіл Криворізької громади, зокрема на її адміністративний центр:

  • Криворіжжя
  • Завидо-Борзенка
  • Завидо-Кудашеве
  • Зелене
  • Петрівське

Під час примусової евакуації дітей в Україні вивозять з небезпеки разом із батьками або людьми, які заміняють батьків згідно з законом.

“Окремо триває робота щодо розгортання додаткових місць тимчасового перебування людей в більш безпечних регіонах. На виконання урядового доручення, області та Київська міська військова адміністрація вже підготували понад 7 тисяч місць для розміщення евакуйованих, у тому числі 254 — для маломобільних. Найбільшу кількість місць облаштовано у Київській, Волинській, Черкаській і Закарпатській областях”, — додали в Мінгромад.

Нагадаємо, за останній тиждень з населених пунктів Донецької області, де оголошена примусова евакуація, виїхали ще 205 дітей. Однак близько 1,7 тисячі станом на 10 вересня ще залишалися.

