Ілюстративне фото: Вільне радіо

Жителів Покровської громади, які подають заяви на дистанційне обстеження свого житла, 17 квітня закликали надсилати писати на нову адресу електронної пошти. Стара пошта більше не приймає листи.

Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

Нова адреса для звернень — [email protected], її у Покровській міській військовій адміністрації тепер використовують для отримання заяв на дистанційне обстеження.

Нагадаємо, станом на початок квітня 2026 року членам комісії вдалося дистанційно підтвердити факт руйнування 138 багатоповерхових та 273 приватних будинків. Житло тут обстежували за допомогою безпілотників, а після боїв у місті — за допомогою супутникових знімків.