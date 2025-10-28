У Покровську знову знайшли дітей. Ілюстративне фото: Getty Images

Станом на кінець жовтня 2025 року в охопленому боями Покровську залишаються понад 1200 цивільних мешканців. Вони майже ніколи не залишають своїх укриттів через страх загинути від ударів російських FPV-дронів. Евакуація з міста ускладнена бойовими діями та залишається “майже неможливою” навіть пішки.

Про це виданню “Суспільне. Донбас” повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

Місцева влада Покровської громади зауважила, що від серпня 2025 року евакуацію з міста призупинили через загострення небезпеки. Там підтвердили інформацію про розстріли російськими загарбниками місцевих жителів у Покровську, а також зауважили, що дрони країни-агресорки атакують цивільних. Евакуюватися цивільним допомагають українські військові.

“Люди спочатку виходили пішки, але й пішки вже вийти майже неможливо, бо росіяни їх вбивають. Якщо якимось дивом це вдається, вони йдуть до Гришиного – звідти ще інколи “Білим янголам” вдається вивезти людей. З евакуацією цивільних активно допомагають військові, які боронять Покровський напрямок”, — розповіли у пресслужбі Покровської міської ВА.

Там зауважили, що місцева адміністрація отримує інформацію про ситуацію в Покровську від кількох людей, з якими вдається підтримувати зв’язок.

У місті вже немає продуктових крамниць та медичних закладів, однак досі працюють свердловини, тому цивільні мають доступ до технічної води.

Нагадаємо, українські військові підтвердили інформацію про присутність росіян в окремих районах Покровська. Втім, у Силах оборони запевнили, що загарбники не мають повного контролю над жодним з цих районів. Просочитися до міста армійці країни-агресорки змогли завдяки перевазі у силах та засобах.