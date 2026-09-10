У прифронтовій Добропільській громаді захищають від затоплення дві шахти: що відомо

Вугілля. Ілюстративне фото: Shutterstock

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Державне підприємство “Добропіллявугілля-видобуток” зберігає шахти “Добропільська” та “Алмазна” від затоплення, хоч видобуток рядового вугілля (безпосередньо з надр) на території громади за перше півріччя 2026-го припинили. Причиною рішення є російські обстріли та відсутність безпекових умов.

Про це йдеться у прогнозі бюджету Добропільської громади на 2017–2029 роки.

“Із загостренням ситуації, постійними обстрілами та відсутністю безпекової складової на території громади видобуток рядового вугілля не ведеться, але ДП “Добропіллявугілля-видобуток” продовжує здійснювати роботу з підтримки життєдіяльності шахт “Добропільська” і “Алмазна” та недопущення їх подальшого затоплення”, — зазначили у Добропільській міській військовій адміністрації.

Там уточнили, що до загострення бойових дій найбільший внесок до загального обсягу промислової продукції Добропілля робили саме підприємства вугільної промисловості, вони забезпечували зайнятість населення та наповнювали місцевий бюджет.

Втім, після наближення лінії фронту до громади промисловий видобуток фактично зупинився. Упродовж першого півріччя 2026 року вугільні підприємства громади видобули одну тисячу тонн вугілля. У відпускних цінах це всього загалом два мільйони гривень.

Нагадаємо, станом на липень 2026 року у вугледобувній галузі Донецької області працювала одна шахта з 23, які були розташовані на підконтрольній частині регіону до 2022 року. Через це за перше півріччя видобуток вугілля в регіоні скоротився більш ніж утричі, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2025 року.