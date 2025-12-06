У прифронтовому Слов’янську до різдвяних та новорічних свят встановили та прикрасили ялинку

Новорічна ялинка у Слов’янську, 6 грудня 2025 року. Фото: Суспільне Донбас

6 грудня 2025 року у прифронтовому Слов’янську встановили та прикрасили новорічну ялинку. Її місту подарували неназвані спонсори, передавши у власність військовій адміністрації. Тож кошти з бюджету на придбання дерева не витрачали — комунальники лише встановили його та прикрасили іграшками й гірляндами, придбаними у попередні роки.

Про ялинку розповіла журналістам “Суспільне Донбас” радниця начальника Слов’янської МВА Світлана В’юниченко.

Монтажем ялинки займалися місцеві комунальники та працівники парку.

Водночас на центральній площі Слов’янська у 2025 році встановлювати святкову ялинку не планують.

